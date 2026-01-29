USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?

13:14 686

Пророссийские телеграм-каналы сообщают о возможной остановке российских ударов по украинской энергетической системе начиная с утра четверга. Украинские телеграм-каналы также сообщают о возможном аналогичном ограничении для ВСУ.

«Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение… любых объектов инфраструктуры по всей Украине», — написал z-блогер Владимир Романов. По его словам, аналогичный запрет распространяется на «любые объекты в Киеве и Киевской области».  Он опубликовал скриншот сообщений, в которых автор высказывает недовольство этим решением. «Соответствует ли данная информация действительности — узнаем по динамике ударов», — добавил блогер.

️«Говорят, Киев прогнул Москву на остановку ударов по ТЭЦ», — написал Анатолий Шарий, добавив, что проверить информацию можно будет в ближайшее время. 

«Белорусский силовик» со ссылкой на «источники, которые уже были проверены ранее», написал, что на переговорах в Абу-Даби стороны, вероятно, договорились о временном моратории на удары по энергетике до определенной даты.

В свою очередь украинский канал Supernova+ сообщил, что «со стороны Украины есть похожее распоряжение — не бить по объектам энергетической инфраструктуры РФ». 

По данным Financial Times, возможность энергетического перемирия должна была обсуждаться на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 23–24 января. Речь шла о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре в обмен на отказ Киева от атак на российские нефтяные объекты и танкеры.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 32
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 339
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1870
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5223
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2731
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 532
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1032
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 687
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 698
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1049
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2820

ЭТО ВАЖНО

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 32
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 339
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1870
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5223
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2731
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 532
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1032
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 687
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 698
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1049
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться