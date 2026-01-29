Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?

Пророссийские телеграм-каналы сообщают о возможной остановке российских ударов по украинской энергетической системе начиная с утра четверга. Украинские телеграм-каналы также сообщают о возможном аналогичном ограничении для ВСУ.

«Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение… любых объектов инфраструктуры по всей Украине», — написал z-блогер Владимир Романов. По его словам, аналогичный запрет распространяется на «любые объекты в Киеве и Киевской области». Он опубликовал скриншот сообщений, в которых автор высказывает недовольство этим решением. «Соответствует ли данная информация действительности — узнаем по динамике ударов», — добавил блогер.

️«Говорят, Киев прогнул Москву на остановку ударов по ТЭЦ», — написал Анатолий Шарий, добавив, что проверить информацию можно будет в ближайшее время.

«Белорусский силовик» со ссылкой на «источники, которые уже были проверены ранее», написал, что на переговорах в Абу-Даби стороны, вероятно, договорились о временном моратории на удары по энергетике до определенной даты.

В свою очередь украинский канал Supernova+ сообщил, что «со стороны Украины есть похожее распоряжение — не бить по объектам энергетической инфраструктуры РФ».

По данным Financial Times, возможность энергетического перемирия должна была обсуждаться на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 23–24 января. Речь шла о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре в обмен на отказ Киева от атак на российские нефтяные объекты и танкеры.