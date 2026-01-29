Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного

В Абайской области Казахстана до 2029 года реализуют 48 инвестиционных проектов на общую сумму в 87,4 млрд тенге (около 294 млн манатов). Основной вектор развития направлен на сферы туризма, сервиса и торговли, при этом регион активно привлекает иностранный капитал.

Центральной инициативой в рамках международного сотрудничества станет строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Алаколь», который будет возведен с участием инвесторов из Азербайджана. Как пишут казахстанские СМИ, на данный момент власти области уже ведут работу по согласованию площадки для размещения будущего объекта.

Также запланировано возведение санатория с грязелечением на озере Шипалы. Эскизный проект уже готов, начало строительных работ намечено на апрель.

В районе Жидебай Абайского района компании Abay Hospitality Group и Pana Complex Semey намерены построить этнокомплекс, визит-центр и кафе «Тары». Этноаул будет расположен на территории в 60 гектаров. Его общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге. Он будет состоять из круглогодичных юрт и гостиниц в стиле бунгало, SPA-центра, объектов общественного питания. Также инвестор предусмотрит ипподром, зоопарк, конференц-зал, зоны для тимбилдинга, станции зарядки электромобилей и линию розлива кумыса.