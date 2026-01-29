Трамп «помог» премьеру Дании

Рейтинг премьера Дании Метте Фредериксен значительно вырос после того, как она выступила в защиту суверенитета своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа «захватить» Гренландию, пишет Politico.

Издание отмечает, что левая партия Фредериксен — социал-демократы — продемонстрировала резкий рост рейтингов в опросах общественного мнения, и «ей стоит поблагодарить Трампа за спасение от надвигающейся политической пропасти».

Нынешний кабинет Фредериксен — коалиционное правительство, состоящее из Социал-демократов, Либеральной партии Дании и «Умеренных». Согласно опросу датской консалтинговой компании Megafon, партию Фредериксен, поддержали 22,7% респондентов, что в случае выборов обеспечило бы ей 41 из 179 мест в парламенте. Как отмечает Politico, это рост «после сокрушительного поражения» на муниципальных выборах, когда партия главы правительства впервые за 100 лет «потеряла» Копенгаген.

В начале года Трамп после успешной операции США в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими судами». В Дании эту информацию опровергли.