Глава евродипломатии о возможных уступках Украины

Украина может делать значительные территориальные уступки ради мирного урегулирования российско-украинской войны лишь в случае обеспечения гарантии безопасности, в том числе со стороны США. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Если украинцы делают серьезные территориальные уступки, это делается для мира на оставшейся части Украины. И тогда должны быть созданы условия, чтобы мир настал, американцы должны это учитывать», — заявила Каллас перед началом саммита глав МИД стран Евросоюза. Видео опубликовано на сайте Евросоюза.

По ее словам, для работы мирного соглашения необходимо непосредственное участие европейцев, поскольку война продолжается.

«Мы видим, что США не поддерживают Украину уже более года, и именно европейцы делают это сейчас, чтобы Украина могла себя защищать», – добавила глава евродипломатии.

По данным Financial Times, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае согласия страны на предложенный вариант урегулирования войны, который, предположительно, предполагает передачу Донбасса России. Об этом газете рассказали восемь источников, знакомых с переговорами.