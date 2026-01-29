Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки

USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
13:37 537

В Узбекистане происходят масштабные кадровые изменения в руководстве силовых структур после того, как президент республики Шавкат Мирзиёев 27 января в критическом тоне оценил работу этих ведомств. Мирзиёев, в частности, заявил, что правоохранительные органы не справляются с такими вызовами, как киберпреступность, организованная преступность и мошенничество, напомнил о хищении 186 миллиардов сумов в системе МВД, по делу о котором под стражу были взяты бывшие высокопоставленные чиновники. По итогам обсуждения выговоры получили начальник Главного управления полиции Ташкента Равшан Султонходжаев и исполняющий обязанности прокурора столицы Анвар Урманов.

Вскоре после этого было объявлено о смене руководства Национальной гвардии. Рустама Джураева, руководившего Нацгвардией последние шесть лет, сменил Баходир Ташматов, ранее занимавший должность заместителя секретаря Совбеза при президенте. Он уже возглавлял Национальную гвардию в 2017–2020 годах.

Бывший глава МЧС Ботир Кудратходжаев также перешел в систему МВД, заняв должность первого заместителя министра — начальника Оперативно-розыскного департамента. Его предшественник на этом посту Аюбхон Рахматуллаев освобожден от должности, о его дальнейшем трудоустройстве не сообщается.

Департамент исполнения наказаний МВД возглавил Азизхон Умархонов. Ранее он занимал руководящие должности в системе охраны общественного порядка МВД. Его предшественник Рустам Турсунов находится под следствием. Алмазарский район Мирзиёев на днях упоминал среди территорий с высоким уровнем преступности, в том числе случаев нанесения телесных повреждений.

Еще два назначения в МВД пришлись на бывших сотрудников администрации президента Узбекистана. Рустам Мирзаев стал заместителем министра внутренних дел и будет курировать борьбу с коррупцией. Диёрбек Сатторов назначен замминистра по кадровым вопросам, сменив на этом посту ранее уволенного Даврона Назармухамедова.

Изменения коснулись и министерства по чрезвычайным ситуациям. Новым главой МЧС назначен Азизбек Икрамов, ранее возглавлявший УВД Ферганской области. В прошлом он также занимал посты заместителя министра внутренних дел и заместителя министра обороны.

