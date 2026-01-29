Массовые аресты врачей и медработников в Иране

В Иране арестовывают врачей за помощь в спасении жизней десятков тысяч пострадавших во время жестокого подавления антиправительственных протестов и по меньшей мере одному хирургу грозит смертная казнь. Об этом сообщает The Guardian.

Иранскому хирургу Алирезе Голчини, 52 года, из города Казвин в центре страны, предъявлено обвинение в «мохаребе» (ведении войны против Бога), за что предусмотрена смертная казнь, сообщает норвежская правозащитная организация Hengaw. Вчера (28 января) Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором потребовал освобождения Голчини и «всех храбрых врачей, которые помогали своим соотечественникам». Далее в заявлении говорилось: «Президент Трамп ясно заявил, что в Иране не должно быть казней и что правительство будет нести ответственность, если предпримет такие действия».

Аресты и смертные приговоры являются частью кампании «мести», заявляют правозащитные организации, после того как медицинские работники и врачи отказались игнорировать бедственное положение тяжелораненых протестующих, получивших огнестрельные или ножевые ранения в упор, и в некоторых случаях организовали импровизированные центры лечения.

В беседе с Guardian его двоюродный брат Нима Голчини, проживающий в Канаде, рассказал, что Голчини забрали из дома 10 января. «Его арестовали с применением насилия на глазах у жены и сына, которому всего 11 лет. Во время ареста его так сильно избили, что сломали руку, ребра и вытащили из дома. Моя семья в ужасе».

По словам Нимы, за несколько дней до ареста Алирезы Голчини, который также оказывал помощь протестующим во время протестов «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году, опубликовал в своих социальных сетях сообщение, в котором указал свой номер телефона и попросил пострадавших связаться с ним для получения медицинской помощи.

«Все, что он делал, — это выполнял свой долг врача, спасая жизни. Он поклялся спасать жизни людей. Как может врач не сдержать свою клятву? Я беспокоюсь не только за него, но и за других медицинских работников, которых арестовали просто за то, что они сдержали свою присягу», - говорит Нима.

Иранские власти публично не комментировали задержание Голчини и не подтвердили предъявленные ему обвинения. Однако глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи призвал власти не проявлять снисхождения к протестующим. «Мы не должны молчать перед лицом тех, кто стремится использовать ситуацию в своих интересах и нарушить безопасность и спокойствие народа», — сказал он.

По данным правозащитных организаций и медиков, Голчини — один из как минимум девяти врачей и волонтеров, арестованных за последнюю неделю. По данным базирующейся в Норвегии организации Iran Human Rights (IHRNGO), силы безопасности провели рейды на импровизированные медицинские пункты, а также на дома врачей и волонтеров, оказывавших помощь пострадавшим протестующим. В настоящее время нет информации о местонахождении или состоянии задержанных.