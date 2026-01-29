Мерц знает, как сделать Евросоюз державой

Европа должна научиться говорить на языке державной политики, если хочет реализовать свои цели. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге .

«Мы сможем извлечь для себя выгоду от этой привлекательности и уверенности в себе, и мы сможем по крайней мере частично реализовать в мире наши представления только в том случае, если мы сами научимся говорить на языке державной политики, если мы сами станем европейской державой», - заявил он.

Канцлер назвал три пункта, которые, по его мнению, могут сделать ЕС державой. Это укрепление европейцами собственной безопасности и дальнейшая поддержка Украины; повышение конкурентоспособности европейской экономики; сохранение сплоченности в ЕС.