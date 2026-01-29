USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Мерц знает, как сделать Евросоюз державой

13:44 204

Европа должна научиться говорить на языке державной политики, если хочет реализовать свои цели. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге.

«Мы сможем извлечь для себя выгоду от этой привлекательности и уверенности в себе, и мы сможем по крайней мере частично реализовать в мире наши представления только в том случае, если мы сами научимся говорить на языке державной политики, если мы сами станем европейской державой», - заявил он.

Канцлер назвал три пункта, которые, по его мнению, могут сделать ЕС державой. Это укрепление европейцами собственной безопасности и дальнейшая поддержка Украины; повышение конкурентоспособности европейской экономики; сохранение сплоченности в ЕС.

Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 51
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 357
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 1879
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5226
Пашинян не стал исключать Россию
Пашинян не стал исключать Россию обновлено 13:43
13:43 2743
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
Президент Узбекистана жестко раскритиковал силовиков: начались перестановки
13:37 542
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
Азербайджанский инвестор пришел на озеро Алаколь: обещают много интересного
13:16 1042
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной?
13:14 695
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
Смертельный вирус в Индии. Прекратит ли Азербайджан импорт мяса из этой страны?
13:07 702
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
Россияне несут потери: ВСУ продолжают зачистку Харьковщины
13:07 1057
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 2825

