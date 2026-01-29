Хаменеи отказал Трампу

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи фактически отклонил предложение президента США Дональда Трампа о постепенном прекращении исламской республикой обогащения урана. Об этом пишет газета WSJ.

Верховный лидер Ирана и ранее заявлял, что это предложение нарушает принципы независимости Тегерана.

Выступая накануне, Хаменеи заявил, что подобные инициативы противоречат принципам национальной независимости Ирана. «Американской и другим сторонам мы говорим: зачем вы вмешиваетесь и пытаетесь решать, должен ли Тегеран обогащать уран или нет? Это вас не касается», — подчеркнул аятолла.

Иранское руководство пока не направляло официального ответа Вашингтону. По данным источника WSJ, США ожидают отказа и готовы к продолжению переговоров в ближайшие выходные.