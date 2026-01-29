Венесуэле вернули танкер

USD 1.7000
США вернули Венесуэле танкер Sophia, ранее ходивший под панамским флагом и захваченный пограничниками и военными Соединенных Штатов в начале января, сообщили два американских чиновника агентству Reuters.

Отмечается, что это первый известный случай, когда администрация президента Дональда Трампа решила вернуть судно. Причины возврата источники агентства не уточнили, также неизвестно, находилось ли на борту судна грузовое содержимое.

Танкер Sophia был перехвачен Береговой охраной США при поддержке военных 7 января – спустя несколько дней после операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Вашингтоне тогда заявили, что судно находится под санкциями, «не имеет государственной принадлежности» и относится к «теневому флоту» страны.

США начали захватывать танкеры, связанные с Венесуэлой, с 10 декабря 2025 года. В то время Трамп сообщил о задержании крупнотоннажного судна с нефтью у побережья страны – речь шла о танкере Skipper, внесенном еще в 2022 году в санкционные списки США за участие в контрабанде иранской нефти. После этого Трамп объявил морскую блокаду для подсанкционных венесуэльских танкеров.

В конце декабря США задержали судно Centuries, а затем преследовали Bella 1, шедшее под панамским флагом, которое позднее было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства. Несмотря на требования России прекратить преследование танкера, американские силы захватили его в начале января. По подсчетам Reuters, с конца 2025 года США перехватили семь танкеров, связанных с Венесуэлой.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон забрал себе всю нефть с захваченных судов, но отказывался раскрывать местонахождение самих танкеров. В середине января Министерство энергетики США сообщило о продаже первой партии конфискованной венесуэльской нефти на $500 млн и анонсировало новые сделки. Источники The New York Times отмечали, что ведомство координирует продажу в общей сложности 50 млн баррелей нефти, оставшейся невостребованной после введенной Вашингтоном блокады всех подсанкционных танкеров у побережья Венесуэлы.

