Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет

Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил бывшему президенту страны Роберту Кочаряну, который заявил, что Пашинян «довел страну до такого состояния, когда есть проблема сохранения национальной идентичности».

«На международно признанной территории Армении есть Арарат. Это укрупненная община Арарат и Араратская область. Горы Арарат в Республике Армения нет. Если вы этого не заметили, и мы не заметили, это говорит всего лишь об одном - не была проведена демаркация между понятиями государство или отсутствие государства», - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

По его словам, его команда осуществила эту демаркацию, «потому что мы являемся государством, Республикой Армения».

