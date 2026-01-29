Россия и Украина возобновили обмен телами

Между Россией и Украиной начался первый в этом году обмен телами погибших, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, российская сторона передала Украине 1 тыс., а возвратила 38 тел погибших.

Последний обмен телами между Россией и Украиной состоялся 19 декабря 2025 года: Россия передала 1003 тела, а Украина – 26. В прошлом году стороны договорились о нескольких этапах обменов на переговорах в Стамбуле 23 июля. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с начала войны Россия передала Украине более 11 тыс. тел военнослужащих.

19 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом необходимость возобновления обменов военнопленными. Омбудсмен отметила, что передала Лубинцу список украинских военнослужащих, находящихся на территории РФ, которых можно было бы освободить в ближайшее время.