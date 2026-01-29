USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Азербайджан заинтересован в сильных России и Иране

считает депутат Гудрат Гасангулиев
Кямаля Алиева
14:12 661

Официальное издание Пентагона опубликовало статью, в которой утверждается, что Москва и Тегеран стремятся сдержать стратегическое усиление Баку. Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в интервью haqqin.az прокомментировал данную оценку, подчеркнув, что сотрудничество Азербайджана с США не направлено против России и Ирана. По его словам, Азербайджан открыт и готов к сотрудничеству со всеми странами региона, а также с мировыми державами.

«Мы просто хотим, чтобы это партнерство было многовекторным. С теми, кто выступает за равноправное взаимодействие с Азербайджаном, наша страна и сотрудничает. Баку заинтересован в том, чтобы Россия и Иран были сильными и демократичными государствами, воспринимали Азербайджан как равноправного партнера и не стремились к военному присутствию в регионе. Мы ожидаем инвестиций в регион, развития тесного взаимодействия. Поскольку Азербайджан открыт для этих стран, у них также есть возможности для взаимодействия и совместных проектов на нашей территории, что может сделать регион более безопасным», — заявил он.

По мнению парламентария, развитие региона и благополучие его народов должны быть приоритетом. В этой связи он не считает, что ослабление какого-либо государства или его внутренние проблемы могут создавать для других стран дополнительные преимущества во взаимодействии с Азербайджаном.

Коснувшись роли США, Гасангулиев отметил, что Вашингтон пока не осуществлял в регионе серьезных финансовых вложений.

«Реализация одного проекта TRIPP еще не означает, что США вытесняют какие-то страны из региона. Поэтому я не принимаю такие оценки. Присутствие США в регионе, напротив, может создать дополнительные возможности для взаимодействия между крупными державами. Они могут сотрудничать здесь, обеспечивать свои интересы, выстраивать торгово-экономические связи с нашей страной, получать финансовые выгоды и так далее», — резюмировал депутат.

