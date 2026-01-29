Иран ждут новые санкции

Евросоюз примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС примет позднее в четверг антииранские санкции в связи с подавлением Тегераном протестов.

«Мы примем сегодня европейские санкции против ответственных за репрессии в Иране: членов правительства, прокуроров, начальников полицейских подразделений, членов Корпуса стражей исламской революции, ответственных за отключение интернета», - сказал он в четверг перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

ЕС заморозит активы более 20 физлиц и юрлиц и запретит им въезд в страны ЕС, отметил Барро.