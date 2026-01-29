USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Иран ждут новые санкции

14:22 471

Евросоюз примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС примет позднее в четверг антииранские санкции в связи с подавлением Тегераном протестов.

«Мы примем сегодня европейские санкции против ответственных за репрессии в Иране: членов правительства, прокуроров, начальников полицейских подразделений, членов Корпуса стражей исламской революции, ответственных за отключение интернета», - сказал он в четверг перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

ЕС заморозит активы более 20 физлиц и юрлиц и запретит им въезд в страны ЕС, отметил Барро.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 696
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1354
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1044
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1370
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5760
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 927
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 811
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2172
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2075
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2742
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5503

