Обо всем поговорили, а про Асада забыли

Вопрос экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада в ходе встречи главы российского государства Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа не обсуждался, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, затрагивалась ли тема экстрадиции экс-главы Сирийской Арабской Республики во время вчерашних переговоров. Песков подчеркнул, что основное внимание лидеров было сосредоточено на двусторонних торгово-экономических связях и перспективах их развития.

Он добавил, что в повестке дня также обсуждался вопрос российских военных баз, при этом представитель Кремля опроверг возможность оглашения каких-либо подробностей.