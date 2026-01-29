USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Обо всем поговорили, а про Асада забыли

14:22 549

Вопрос экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада в ходе встречи главы российского государства Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа не обсуждался, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждалась», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, затрагивалась ли тема экстрадиции экс-главы Сирийской Арабской Республики во время вчерашних переговоров. Песков подчеркнул, что основное внимание лидеров было сосредоточено на двусторонних торгово-экономических связях и перспективах их развития.

Он добавил, что в повестке дня также обсуждался вопрос российских военных баз, при этом представитель Кремля опроверг возможность оглашения каких-либо подробностей.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 697
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1356
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1045
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1370
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5760
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 927
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 811
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2172
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2075
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2743
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5503

