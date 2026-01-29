USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией

14:25 927

Ереван и Баку могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны. Об этом заявил на брифинге после заседания правительства армянский премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему Армения заинтересована в том, чтобы энергосистемы двух стран подсоединились друг к другу.

Избыток электроэнергии в обеих странах открывает потенциал для доступа к международным рынкам. Это предполагает, что Армения сможет пользоваться транзитом через сеть Азербайджана, а Азербайджан – через сеть Армении, в том числе для поставок в Нахчыван, заметил Пашинян.

Даже если возможности армянского энергетического экспорта почему-либо не реализуются, Армения как минимум будет получать доход от транзита, добавил премьер.

«Пока о конкретных проектах не объявлено, но есть политическое понимание, мы проанализировали ситуацию – думаю, Азербайджан тоже - и мы не видим здесь угроз. Напротив, мы видим экономические возможности, которые также служат укреплению мира», - заявил премьер.

Напомним, о перспективах подсоединения энергосистем Армениии и Азербайджана Пашинян заявил на днях в парламенте.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 698
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1359
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1048
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1371
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5760
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 928
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 811
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2173
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2075
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2744
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5504

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 698
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1359
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1048
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1371
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5760
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 928
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 811
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2173
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2075
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2744
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться