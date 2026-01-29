USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Песков о подготовке к встрече в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что до 1 февраля будут согласованы форматы российско-украинской встречи в Абу-Даби.

«Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья будут модальности согласовываться, что, собственно, по сути это ничего не изменит», — сказал Песков журналистам, комментируя предстоящие переговоры в Абу-Даби.

Он добавил, что при необходимости новый раунд экспертных переговоров может растянуться на два дня. «Может быть два дня при необходимости, да», — отметил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможной продолжительности встречи. В то же время Песков не уточнил точное время начала переговоров. «Это я пока не могу вам сказать», — добавил он.

По словам представителя Кремля, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога. При этом он отказался комментировать публикации о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

Напомним, 23–24 января в Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Песков накануне заявил, что следующая встреча в этом формате ориентировочно запланирована на 1 февраля.

