Песков о подготовке к встрече в Абу-Даби

«Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья будут модальности согласовываться, что, собственно, по сути это ничего не изменит», — сказал Песков журналистам, комментируя предстоящие переговоры в Абу-Даби.

Он добавил, что при необходимости новый раунд экспертных переговоров может растянуться на два дня. «Может быть два дня при необходимости, да», — отметил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможной продолжительности встречи. В то же время Песков не уточнил точное время начала переговоров. «Это я пока не могу вам сказать», — добавил он.

По словам представителя Кремля, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога. При этом он отказался комментировать публикации о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.

Напомним, 23–24 января в Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Песков накануне заявил, что следующая встреча в этом формате ориентировочно запланирована на 1 февраля.