Каллас: Россия не настроена на мир

Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира. Об этом заявила представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Как сообщает РБК-Украина, это заявление Каллас сделала перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

«С российской стороны там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) присутствуют только военные, которые не имеют мандата договариваться о чем-либо, а это означает, что они точно не настроены серьезно относительно мира», - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что россияне, наоборот, продолжают атаковать украинцев, «пытаясь бомбить и заморозить их, чтобы заставить сдаться». Поэтому ЕС должен четко осознавать этот контекст и усиливать давление на Россию.

«Для нас важно действительно добиться того, чтобы мы заставили Россию перейти к реальным переговорам. Сейчас они только делают вид, что ведут их. Мы видим, что они наращивают атаки на Украину, поскольку не могут продвигаться на поле боя, поэтому они атакуют гражданских», - отметила глава европейской дипломатии.

Каллас считает, что именно Россия должна пойти на уступки.

«Меня беспокоит то, что мы видели много уступок также и с украинской стороны, но это размывает картину <...> Поэтому мы должны оказывать больше давления на Россию, чтобы мы увидели уступки с российской стороны», - подчеркнула она.

23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.

По информации Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

Также представители США также не исключают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.