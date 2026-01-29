USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Племянника Бейляра Эюбова не отпустили

Инара Рафикгызы
14:37 1783

Известный бизнесмен Руслан Эюбов, арестованный в связи с контрабандой сигарет на сумму в 5 миллионов манатов, не был отпущен под домашний арест. Как сообщает haqqin.az, стороной защиты в суд было представлено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста в отношении бизнесмена на домашний арест.

Адвокат просил заменить меру пресечения на домашний арест, обосновывая это тем, что бизнесмен имеет постоянное место жительства, риск уклонения от следствия не кажется реальным, а также тем, что возникшие проблемы со здоровьем еще более обострились. Бинагадинский районный суд не удовлетворил ходатайство, мера пресечения в виде ареста была оставлена в силе. Сторона защиты не подала апелляционную жалобу на решение.

Отметим, что уголовное дело cо множеством эпизодов расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В ходе следствия также были арестованы начальник ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсаны» Рашад Дашдамиров и несколько сотрудников таможни.

Фактическим же владельцем «Бакинского международного морского торгового порта Говсаны» является Руслан Эюбов. После этих событий его брат, генерал-майор Гасан Эюбов, работавший начальником Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, также был уволен с работы. Они являются племянниками бывшего начальника Службы охраны президента, а ныне начальника Секретариата президента генерал-полковника Бейляра Эюбова.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 705
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1363
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1051
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1373
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5762
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 929
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 813
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2177
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2078
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2746
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5504

