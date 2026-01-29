Племянника Бейляра Эюбова не отпустили

Известный бизнесмен Руслан Эюбов, арестованный в связи с контрабандой сигарет на сумму в 5 миллионов манатов, не был отпущен под домашний арест. Как сообщает haqqin.az, стороной защиты в суд было представлено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста в отношении бизнесмена на домашний арест.

Адвокат просил заменить меру пресечения на домашний арест, обосновывая это тем, что бизнесмен имеет постоянное место жительства, риск уклонения от следствия не кажется реальным, а также тем, что возникшие проблемы со здоровьем еще более обострились. Бинагадинский районный суд не удовлетворил ходатайство, мера пресечения в виде ареста была оставлена в силе. Сторона защиты не подала апелляционную жалобу на решение.

Отметим, что уголовное дело cо множеством эпизодов расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В ходе следствия также были арестованы начальник ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсаны» Рашад Дашдамиров и несколько сотрудников таможни.

Фактическим же владельцем «Бакинского международного морского торгового порта Говсаны» является Руслан Эюбов. После этих событий его брат, генерал-майор Гасан Эюбов, работавший начальником Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, также был уволен с работы. Они являются племянниками бывшего начальника Службы охраны президента, а ныне начальника Секретариата президента генерал-полковника Бейляра Эюбова.