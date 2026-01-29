USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны

Моджтаба Хаменеи, младший сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, был напрямую вовлечен в создание сети компаний, владеющих роскошной недвижимостью в странах Запада, вопреки американским санкциям, пишет Bloomberg.

Масштаб активов, приписываемых Хаменеи-младшему, включает собственность и элитную недвижимость в Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и других странах на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 138 миллионов долларов). При этом некоторые оценки говорят о миллиардах долларов, прошедших через эту сеть на протяжении многих лет.

Среди прочего были приобретены роскошные объекты недвижимости в одних из самых престижных районов Лондона, включая дом, купленный в 2014 году за 33,7 миллиона фунтов стерлингов. Также сообщается о вилле в элитном районе Дубая, известном как «Беверли-Хиллз Залива», а также о роскошных отелях и коммерческой недвижимости в европейских городах, включая Франкфурт и Майорку.

