Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы известной турецкой и азербайджанской журналистки Севиль Нуриевой.

Видеоинтервью будет транслироваться в эфире турецкого телеканала TGRT сегодня, в четверг, 29 января, в 19.00 (по бакинскому времени).

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал позицию Кремля по сложившейся новой ситуации в Сирии, международному кризису вокруг Ирана. С.Лавров коснулся и настоящего состояния межгосударственных отношений России и Турции, а также общей позиции двух стран по целому ряду региональных и международных проблем.