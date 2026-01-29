USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой

14:48 1367

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы известной турецкой и азербайджанской журналистки Севиль Нуриевой.

Видеоинтервью будет транслироваться в эфире турецкого телеканала TGRT сегодня, в четверг, 29 января, в 19.00 (по бакинскому времени).

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал позицию Кремля по сложившейся новой ситуации в Сирии, международному кризису вокруг Ирана. С.Лавров коснулся и настоящего состояния межгосударственных отношений России и Турции, а также общей позиции двух стран по целому ряду региональных и международных проблем.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 709
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1368
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1053
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1373
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5763
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 930
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 813
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2179
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2078
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2748
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5505

