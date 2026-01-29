USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Украинцы ударили по РЛС и военному складу россиян

14:57 581

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской РЛС 1Л119 «Небо-СВУ» в Луганской области Украины. Также были поражены многочисленные пункты управления БПЛА в Запорожской и Херсонской областях и склад боеприпасов российской армии в Запорожской области, сообщают украинские СМИ.

«Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО россиян в районе села Лимаровка в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 «Небо-СВУ», - сообщили в Генштабе.

Как указано, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.

«Также поражен ряд пунктов управления БПЛА российских войск. В частности, в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская область), а также еще один - в районе Подстепного (Херсонская область). Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала российских войск поражен склад боеприпасов в районе села Васильевка (Запорожская область). Попадания зафиксированы, масштабы потерь россиян уточняются», - говорится в сообщении.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 711
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1373
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1055
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1374
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
04:18 5763
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 932
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
14:11 813
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2181
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2081
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
12:20 2750
Си становится Мао
Си становится Мао
03:31 5505

