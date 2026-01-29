Украинцы ударили по РЛС и военному складу россиян

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской РЛС 1Л119 «Небо-СВУ» в Луганской области Украины. Также были поражены многочисленные пункты управления БПЛА в Запорожской и Херсонской областях и склад боеприпасов российской армии в Запорожской области, сообщают украинские СМИ.

«Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО россиян в районе села Лимаровка в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 «Небо-СВУ», - сообщили в Генштабе.

Как указано, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.

«Также поражен ряд пунктов управления БПЛА российских войск. В частности, в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская область), а также еще один - в районе Подстепного (Херсонская область). Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала российских войск поражен склад боеприпасов в районе села Васильевка (Запорожская область). Попадания зафиксированы, масштабы потерь россиян уточняются», - говорится в сообщении.