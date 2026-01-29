USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Россияне продвигаются в Донбассе и Харьковской области

15:20 244

Российские войска продвинулись в районах Донецкой и Харьковской областей, сообщили аналитики DeepState.

По информации экспертов, российские войска добились определенных успехов в Волчанске: согласно карте, им удалось закрепиться на территории вдоль реки Вовча на востоке города.

Кроме того, продвижение отмечено и в Донецкой области – недалеко от населенных пунктов Дроновка и Пазено, которые находятся на пути россиян к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее украинские СМИ сообщали, что РФ практически полностью контролирует Мирноград, где уже развернуты комендатура, артиллерия и штабы. В ВСУ подчеркнули, что сейчас главная задача Сил обороны – не дать россиянам закрепиться в городе.

Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 718
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 1379
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1061
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1376
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5763
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 933
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 815
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
Пашинян – Кочаряну: Если не заметили, горы Арарат в Армении нет
14:02 2184
Хаменеи отказал Трампу
Хаменеи отказал Трампу
13:52 2085
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция
12:20 2751
Си становится Мао
Си становится Мао главная тема
03:31 5505

