Россияне продвигаются в Донбассе и Харьковской области

По информации экспертов, российские войска добились определенных успехов в Волчанске: согласно карте, им удалось закрепиться на территории вдоль реки Вовча на востоке города.

Кроме того, продвижение отмечено и в Донецкой области – недалеко от населенных пунктов Дроновка и Пазено, которые находятся на пути россиян к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее украинские СМИ сообщали, что РФ практически полностью контролирует Мирноград, где уже развернуты комендатура, артиллерия и штабы. В ВСУ подчеркнули, что сейчас главная задача Сил обороны – не дать россиянам закрепиться в городе.