«Защитникам русского мира» не место в Европе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в четверг на заседании Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе представит предложение запретить въезд в Шенгенскую зону всем тем, кто служил в составе российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает Politico.

«На рассмотрении Совета находится новое предложение от Эстонии, направленное на то, чтобы российские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Украине, не могли въехать в Европейский союз. Существует опасение, что после достижения мира в Украине в ЕС могут прибыть тысячи закаленных в боях людей, у многих из которых есть криминальное прошлое», – сообщает издание.

Издание цитирует эстонского дипломата, пожелавшего остаться анонимным. «На сегодняшний день существует около миллиона или как минимум сотни тысяч мужчин, которые воевали или продолжают воевать в Украине. Это огромная цифра. А что будет, если они захотят попасть на территорию Шенгена?» – спросил он.

Представитель Эстонии подчеркнул, что в России уровень преступности резко вырос из-за возвращения с войны мужчин, многие из которых до отправки на фронт отбывали наказание в тюрьме и были амнистированы за участие в боевых действиях.

Эстонские дипломаты также отметили журналистам перед встречей министров, что после начала полномасштабной войны России против Украины количество туристических виз для российских граждан сократилось, однако в прошлом году оно снова выросло и достигло 500 тысяч – почти вдвое больше, чем в 2024 году. При этом 80% виз были выданы Францией, Италией, Грецией и Испанией, которые заинтересованы в доходах от российских туристов.

Эстония считает, что помимо морального аспекта это также вопрос безопасности: если среди российских туристов в Шенгенской зоне окажутся тысячи бывших российских солдат, которые участвовали в боях в Украине и имеют опыт убийств, обращения с оружием и взрывчатыми веществами, это создаст прямую угрозу для европейских стран. Такие люди могут стать удобным ресурсом для российских спецслужб, считают они.

Эстонские дипломаты также отметили, что введение запрета на выдачу виз должно носить превентивный характер и заставить российских граждан задуматься, хотят ли они участвовать в войне в Украине, если знают, что это лишит их возможности получить визу в Европу.

Действующий Шенгенский визовый кодекс не требует от заявителей указывать, служили ли они в российской армии и участвовали ли в боевых действиях в Украине, поэтому нельзя исключать возможность выдачи виз таким лицам. Эстония, которая недавно ввела запрет на въезд для 261 россиянина, воевавшего в Украине, признает, что такие ограничения нужны для десятков, если не сотен тысяч российских граждан. Для этого необходимо изменить визовые правила, что может инициировать только Европейская комиссия по согласованию с Советом ЕС.