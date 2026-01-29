Российская нефть уходит в Индию почти даром

Российские нефтяные компании увеличивают скидки для Индии, чтобы продать партии нефти, от которых НПЗ отказались из-за санкций США, сообщил Financial Times бывший топ-менеджер одной из российских энергокомпаний.

По данным Минэкономразвития РФ, средняя экспортная цена сорта Urals в декабре снизилась до $39 за баррель – минимума с начала пандемии. В январе котировки продолжили падение: к середине месяца нефть торговалась по $34–36, к концу – по $36–38. Скидки на российскую нефть превышали $25 за баррель, а по отдельным партиям достигали почти $40, отмечает Financial Times (FT).

«Если они (США) еще больше ужесточат санкции, единственный способ, которым мы сможем продавать нефть, – это по трубопроводу», – заявил источник издания. За исключением периода пандемии 2020 года, когда нефть уходила по $22–25 за баррель, аналогичные цены Россия фиксировала только в 2003 году.