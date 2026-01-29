USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Российская нефть уходит в Индию почти даром

Российские нефтяные компании увеличивают скидки для Индии, чтобы продать партии нефти, от которых НПЗ отказались из-за санкций США, сообщил Financial Times бывший топ-менеджер одной из российских энергокомпаний.

По данным Минэкономразвития РФ, средняя экспортная цена сорта Urals в декабре снизилась до $39 за баррель – минимума с начала пандемии. В январе котировки продолжили падение: к середине месяца нефть торговалась по $34–36, к концу – по $36–38. Скидки на российскую нефть превышали $25 за баррель, а по отдельным партиям достигали почти $40, отмечает Financial Times (FT).

«Если они (США) еще больше ужесточат санкции, единственный способ, которым мы сможем продавать нефть, – это по трубопроводу», – заявил источник издания. За исключением периода пандемии 2020 года, когда нефть уходила по $22–25 за баррель, аналогичные цены Россия фиксировала только в 2003 году.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5328
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3902
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3431
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1327
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2320
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3120
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1928
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1882
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5956
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1181

