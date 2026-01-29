Откуда в российских дронах и ракетах немецкие чипы?

Немецкий производитель микроэлектроники Infineon Technologies не может точно установить, как именно его транзисторы попали в новейший российский ударный дрон «Герань-5», которым армия РФ атакует Украину. Это следует из ответа компании на запрос DW, полученного в четверг, 29 января.

«Сразу после российского вторжения в Украину Infineon предприняла обширные меры, чтобы остановить все прямые и косвенные поставки в Россию, - заявили в фирме. - Затем Infineon ликвидировала дочернюю компанию в России. Infineon обязала всех дистрибьюторов по всему миру принять надежные меры, исключающие поставки продукции или оказание услуг от имени Infineon, которые нарушают санкции», - заявили в компании.

В Infineon добавили, что неоднократно доводили эту позицию до международных торговых партнеров. Но «контролировать перепродажу продукта на всем протяжении его жизненного цикла чрезвычайно сложно, так как Infineon производит около 30 млрд чипов в год». «Тем не менее мы приняли комплексные меры для обеспечения соблюдения санкций», - заверили в компании.

«Для контроля соблюдения существующих правил мы опираемся на различные источники данных. Если мы получаем конкретные и достоверные сведения о том, что компания, с которой у нас деловые отношения, торгует с Россией, мы прекращаем поставки и требуем от нее разъяснений. Это также включает сотрудничество с государственными органами», - говорится в ответе Infineon на запрос DW.