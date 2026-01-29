USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Откуда в российских дронах и ракетах немецкие чипы?

15:35 933

Немецкий производитель микроэлектроники Infineon Technologies не может точно установить, как именно его транзисторы попали в новейший российский ударный дрон «Герань-5», которым армия РФ атакует Украину. Это следует из ответа компании на запрос DW, полученного в четверг, 29 января.

«Сразу после российского вторжения в Украину Infineon предприняла обширные меры, чтобы остановить все прямые и косвенные поставки в Россию, - заявили в фирме. - Затем Infineon ликвидировала дочернюю компанию в России. Infineon обязала всех дистрибьюторов по всему миру принять надежные меры, исключающие поставки продукции или оказание услуг от имени Infineon, которые нарушают санкции», - заявили в компании.

В Infineon добавили, что неоднократно доводили эту позицию до международных торговых партнеров. Но «контролировать перепродажу продукта на всем протяжении его жизненного цикла чрезвычайно сложно, так как Infineon производит около 30 млрд чипов в год». «Тем не менее мы приняли комплексные меры для обеспечения соблюдения санкций», - заверили в компании.

«Для контроля соблюдения существующих правил мы опираемся на различные источники данных. Если мы получаем конкретные и достоверные сведения о том, что компания, с которой у нас деловые отношения, торгует с Россией, мы прекращаем поставки и требуем от нее разъяснений. Это также включает сотрудничество с государственными органами», - говорится в ответе Infineon на запрос DW.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5331
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3903
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3433
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1329
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2320
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3121
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1929
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1882
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5956
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1181

