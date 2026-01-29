USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Осадков не ожидается

15:52

30 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах прогнозируется туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 8-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью достигнет 80–90%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. В отдельных местах возможен туман, будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла. В горах ночью прогнозируется 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В ночные часы в некоторых горных районах сохраняется вероятность обледенения дорог.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11

