Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

МИД Франции высмеял конгрессменов за «секретный» документ

15:53 737

МИД Франции высмеял республиканцев-конгрессменов за обнародование «секретного» документа о цензуре ЕС в отношении компании X.

«Секретный приказ» ЕС был, наконец, обнаружен спустя 23 дня после публикации на официальном сайте Еврокомиссии», – говорится на странице French Response в X, созданной французским МИД для противодействия дезинформации.

В ведомстве прикрепили ссылку на сайт ЕК, где документ на самом деле был размещен 5 декабря 2025 года.

Сообщение опубликовано в ответ на заявление фракции республиканцев в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которые представили документ как «секретный указ о цензуре» ЕК. Конгрессмены утверждали, что ЕС якобы оштрафовал соцсеть X за введение системы верификации аккаунтов и «отказ подчиниться требованиям распространяющих дезинформацию лжеученых».

В прошлом году ЕК наложила на X штраф в €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, соцсеть «нарушила нормы транспарентности». По его словам, это касается платной синей отметки верифицированного пользователя, которая «вводит пользователей в заблуждение», поскольку ее «может купить любой», а X «не проводит достаточной верификации». Ренье также отметил, что рекламная политика соцсети вводит пользователей в заблуждение и что соцсеть «не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей», в то время как все цифровые компании обязаны делать это в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5335
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3906
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3436
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1331
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2323
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3122
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1931
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1884
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5956
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1182

