МИД Франции высмеял конгрессменов за «секретный» документ

«Секретный приказ» ЕС был, наконец, обнаружен спустя 23 дня после публикации на официальном сайте Еврокомиссии», – говорится на странице French Response в X, созданной французским МИД для противодействия дезинформации.

В ведомстве прикрепили ссылку на сайт ЕК, где документ на самом деле был размещен 5 декабря 2025 года.

Сообщение опубликовано в ответ на заявление фракции республиканцев в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которые представили документ как «секретный указ о цензуре» ЕК. Конгрессмены утверждали, что ЕС якобы оштрафовал соцсеть X за введение системы верификации аккаунтов и «отказ подчиниться требованиям распространяющих дезинформацию лжеученых».

В прошлом году ЕК наложила на X штраф в €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, соцсеть «нарушила нормы транспарентности». По его словам, это касается платной синей отметки верифицированного пользователя, которая «вводит пользователей в заблуждение», поскольку ее «может купить любой», а X «не проводит достаточной верификации». Ренье также отметил, что рекламная политика соцсети вводит пользователей в заблуждение и что соцсеть «не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей», в то время как все цифровые компании обязаны делать это в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.