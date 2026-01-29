USD 1.7000
Экипаж иранского судна спасен

обновлено 16:42
16:42 875

Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена. Об этом сообщили в пресс-службе порта, пишут российские СМИ.

«В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо», – сказано в сообщении.

*** 16:04

Сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы, груза на судне нет. Об этом сообщает главное управление МЧС России, сообщает РИА Новости.

Из-за сильного волнения моря, при котором высота волн достигает около двух метров, вода начала поступать в трюм, что осложняет ситуацию на борту.

«Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х «Каспиан Шива» без груза (балласт 2800 тонн) на мель в районе канала сухогрузной гавани (...) в 7 км от Махачкалинского торгового порта. По полученной информации, у судна, стоящего на рейде, имеется водотечность. Вода из балластного танка поступает в трюм», - говорится в сообщении МЧС России.

В спасательных службах отметили, что в настоящее время в районе происшествия наблюдаются волны высотой 1,5 метра. В то же время экипаж судна приступил к откачке воды из трюмов. Для буксировки иранского сухогруза были привлечены два российских буксира.

ЭТО ВАЖНО

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5339
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3907
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3437
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1331
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2324
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3125
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1931
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1884
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5956
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1183
