Экипаж иранского судна спасен

Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена. Об этом сообщили в пресс-службе порта, пишут российские СМИ.

Сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы, груза на судне нет. Об этом сообщает главное управление МЧС России, сообщает РИА Новости.

Из-за сильного волнения моря, при котором высота волн достигает около двух метров, вода начала поступать в трюм, что осложняет ситуацию на борту.

«Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х «Каспиан Шива» без груза (балласт 2800 тонн) на мель в районе канала сухогрузной гавани (...) в 7 км от Махачкалинского торгового порта. По полученной информации, у судна, стоящего на рейде, имеется водотечность. Вода из балластного танка поступает в трюм», - говорится в сообщении МЧС России.

В спасательных службах отметили, что в настоящее время в районе происшествия наблюдаются волны высотой 1,5 метра. В то же время экипаж судна приступил к откачке воды из трюмов. Для буксировки иранского сухогруза были привлечены два российских буксира.