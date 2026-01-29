Кадыров хочет воевать до конца

Война России с Украиной «должна быть доведена до конца», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выступил против ведения переговоров.

«Я считаю, что войну надо довести до конца, переговоры после того, сколько сделано, я против переговоров», — сказал он.

Кадыров приехал в Кремль как член российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Глава Чечни высказался о переговорах незадолго до новой встречи представителей России и Украины. Как сообщили в Кремле, она пройдет 1 февраля в Абу-Даби.

В Кремле отказались обсуждать детали публично. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. Дискуссии сложные и ведутся «по очень чувствительной теме», а публичные обсуждения «вредят делу», добавил он.

Президент ОАЭ в преддверии предыдущей трехсторонней встречи России и США в Абу-Даби, состоявшейся 23 и 24 января, встречался с членами делегаций.