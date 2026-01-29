USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Кадыров хочет воевать до конца

16:02 1333

Война России с Украиной «должна быть доведена до конца», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выступил против ведения переговоров.

«Я считаю, что войну надо довести до конца, переговоры после того, сколько сделано, я против переговоров», — сказал он.

Кадыров приехал в Кремль как член российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Глава Чечни высказался о переговорах незадолго до новой встречи представителей России и Украины. Как сообщили в Кремле, она пройдет 1 февраля в Абу-Даби.

В Кремле отказались обсуждать детали публично. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переговоры должны продолжаться в закрытом режиме. Дискуссии сложные и ведутся «по очень чувствительной теме», а публичные обсуждения «вредят делу», добавил он.

Президент ОАЭ в преддверии предыдущей трехсторонней встречи России и США в Абу-Даби, состоявшейся 23 и 24 января, встречался с членами делегаций.

Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1334
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2325
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3125
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1931
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1884
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5956
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1184

