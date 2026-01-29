В Казахстане предложили принять новую конституцию

Казахстан должен принять новую конституцию в рамках предложенной реформы, а не ограничиваться внесением множества поправок в действующую с 1995 года, заявила заместитель председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента, член конституционной комиссии Дания Еспаева.

По ее словам, комиссия получила более 2 тыс. предложений по изменению конституции, которые «значимы и обоснованы, их логика существенна, а количество велико».

«Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов основного закона страны. Это не просто актуализация текста конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня, это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизма взаимодействия власти и общества», – отметила она на заседании комиссии, которое транслировал Конституционный суд.

Еспаева указала, что подобный уровень комплексных изменений выводит к необходимости принятия нового текста конституции, а не к серии фрагментарных поправок.

Она подчеркнула, что этот подход закреплен и в законе «О правовых актах»: статья 26 предписывает, что при внесении поправок, затрагивающих более половины текста нормативного акта, должна приниматься новая редакция.