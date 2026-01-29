USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

В Казахстане предложили принять новую конституцию

16:07 477

Казахстан должен принять новую конституцию в рамках предложенной реформы, а не ограничиваться внесением множества поправок в действующую с 1995 года, заявила заместитель председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента, член конституционной комиссии Дания Еспаева.

По ее словам, комиссия получила более 2 тыс. предложений по изменению конституции, которые «значимы и обоснованы, их логика существенна, а количество велико».

«Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов основного закона страны. Это не просто актуализация текста конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня, это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизма взаимодействия власти и общества», – отметила она на заседании комиссии, которое транслировал Конституционный суд.

Еспаева указала, что подобный уровень комплексных изменений выводит к необходимости принятия нового текста конституции, а не к серии фрагментарных поправок.

Она подчеркнула, что этот подход закреплен и в законе «О правовых актах»: статья 26 предписывает, что при внесении поправок, затрагивающих более половины текста нормативного акта, должна приниматься новая редакция.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5343
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3909
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3438
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1334
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2326
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3126
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1932
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1886
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5957
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1184

