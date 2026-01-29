«Тихое поражение» Трампа в Азии

США пережили «тихое поражение» в Азии, пока Китай усиливал давление на Тайвань и Японию на фоне молчания администрации президента Дональда Трампа, отмечают политологи Мира Рапп-Хупер и Эли Ратнер в Foreign Policy (FP).

Эксперты отмечают, что Трамп отошел от курса американской политики последних 20 лет, которой сам придерживался в начале своего первого президентского срока. По их мнению, администрация США ранее предпринимала скоординированные усилия, чтобы расположить к себе председателя КНР Си Цзиньпина перед поездкой Трампа в Китай в апреле 2026 года.

Как пишет FP, американский лидер смягчил политику США по экспортным ограничениям на китайские полупроводники, не ввел санкции «за масштабные кибервторжения» в его страну и «бросил на произвол судьбы союзников» в регионе. В обмен, по мнению журналистов, Трамп сможет рассчитывать «в лучшем случае на пышный прием и скромную торговую сделку».

Китай, продолжает FP, демонстрирует другим государствам Азии, что союзнические обязательства США могут быть пересмотрены, если «цена» окажется подходящей. В качестве примера издание приводит визит Трампа в Японию в октябре 2025 года и его последствия. По итогам встречи американский президент и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подписали соглашение о «новом золотом веке» двусторонних отношений, а также меморандум о взаимопонимании по стратегическим инвестициям.

Однако уже через неделю после визита, когда Такаити в парламенте заявила, что нападение Китая на Тайвань может представлять собой «ситуацию, угрожающую выживанию», и допустила возможность военного вмешательства со стороны Японии, в Пекине резко раскритиковали ее слова. Трамп не дал комментариев по этой ситуации и позже связался с Такаити, попросив смягчить риторику.

Президент США также не отреагировал на военные учения вокруг Тайваня, которые FP назвал «репетицией блокады». Трамп подчеркнул, что Китай уже более 20 лет проводит подобные маневры в этом районе. Позднее была опубликована новая Национальная оборонная стратегия США, в которой Тайвань не упоминался.