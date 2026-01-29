Гумпомощь Украине в 145 млн евро

Европейская комиссия в четверг объявила о 145 млн евро экстренной помощи Украине на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Средства, выделенные Европейским Союзом, пойдут на обеспечение защиты, жилья, питания, денежной помощи, психосоциальной поддержки, доступа к воде и медицинским услугам для украинцев.

«На следующей неделе в Киеве может быть -24 градуса. Россия пытается заморозить украинский народ до покорности. Европа этого не допустит», – заявила еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

Отдельно Еврокомиссия выделяет 8 млн евро Молдове для поддержки украинских беженцев, прибывших в страну.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб.

27 января партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла в Киев.

Сообщалось также, что по решению премьер-министра Польши Дональда Туска в ближайшие дни в Украину будет доставлено 379 генераторов электроэнергии и 18 обогревателей из Государственного агентства стратегических резервов.

Между тем в правительстве Литвы сообщили о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 млн евро.