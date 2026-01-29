USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

В Азербайджане новые правила управления связью в условиях ЧП

16:29 476

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в «Особые правила использования связи в условиях чрезвычайного положения», утвержденные постановлением от 15 февраля 2012 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, если предприятия связи и национальный оператор почтовой связи не выполняют свои функции в условиях чрезвычайного положения, временное управление их общедоступными телекоммуникационными сетями и объектами может быть передано Агентству информационных и коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5351
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3913
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3443
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1340
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2329
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3130
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1934
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1888
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5957
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1184

