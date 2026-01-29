В Азербайджане новые правила управления связью в условиях ЧП

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в «Особые правила использования связи в условиях чрезвычайного положения», утвержденные постановлением от 15 февраля 2012 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, если предприятия связи и национальный оператор почтовой связи не выполняют свои функции в условиях чрезвычайного положения, временное управление их общедоступными телекоммуникационными сетями и объектами может быть передано Агентству информационных и коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.