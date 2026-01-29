USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Мигрантов в России стало меньше

16:36 479

В России с начала 2025 года число иностранных граждан сократилось на 10% — с 6,3 млн до 5,7 млн человек. Такие данные озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин на конференции «Новая миграционная политика РФ», пишут «Ведомости».

Пережогин пояснил, что сокращение в первую очередь связано с уменьшением числа несовершеннолетних иностранных граждан в стране — их стало почти на четверть меньше.

В 2025 году в России запретили зачислять в школы детей мигрантов, которые не прошли тестирование по русскому языку. Официальный представитель МВД Ирина Волк говорила, что родителей не поступивших в школу детей могут лишить права на пребывание в стране.

На сокращение числа иностранцев могло также повлиять ужесточение миграционного законодательства в целом, говорят опрошенные российским СМИ эксперты. Например, нарушивших законодательство мигрантов теперь вносят в реестр контролируемых лиц. Попавшим в этот реестр запрещено заключать брак, записывать детей в школы и пользоваться банковскими счетами.

Кроме того, с 2025 года изменились правила пребывания в России для граждан стран с безвизовым режимом. Теперь они могут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года, тогда как ранее действовало правило 90 дней в течение 180-дневного периода. 

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области в марте 2024 года. По сообщению МВД России, все четверо исполнителей были иностранными гражданами. Через несколько дней после теракта замглавы Минтруда Таджикистана Шахноза Нодири рассказала, что министерство зафиксировало отток трудовых мигрантов из России.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5355
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3913
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3444
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1341
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2329
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3131
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1934
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1888
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5957
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1184

ЭТО ВАЖНО

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5355
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3913
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3444
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1341
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2329
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3131
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1934
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1888
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5957
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1184
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться