Мигрантов в России стало меньше

В России с начала 2025 года число иностранных граждан сократилось на 10% — с 6,3 млн до 5,7 млн человек. Такие данные озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин на конференции «Новая миграционная политика РФ», пишут «Ведомости».

Пережогин пояснил, что сокращение в первую очередь связано с уменьшением числа несовершеннолетних иностранных граждан в стране — их стало почти на четверть меньше.

В 2025 году в России запретили зачислять в школы детей мигрантов, которые не прошли тестирование по русскому языку. Официальный представитель МВД Ирина Волк говорила, что родителей не поступивших в школу детей могут лишить права на пребывание в стране.

На сокращение числа иностранцев могло также повлиять ужесточение миграционного законодательства в целом, говорят опрошенные российским СМИ эксперты. Например, нарушивших законодательство мигрантов теперь вносят в реестр контролируемых лиц. Попавшим в этот реестр запрещено заключать брак, записывать детей в школы и пользоваться банковскими счетами.

Кроме того, с 2025 года изменились правила пребывания в России для граждан стран с безвизовым режимом. Теперь они могут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года, тогда как ранее действовало правило 90 дней в течение 180-дневного периода.

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области в марте 2024 года. По сообщению МВД России, все четверо исполнителей были иностранными гражданами. Через несколько дней после теракта замглавы Минтруда Таджикистана Шахноза Нодири рассказала, что министерство зафиксировало отток трудовых мигрантов из России.