Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Арабы и израильтяне едут в Вашингтон

Арабы и израильтяне едут в Вашингтон

Саудовские и израильские чиновники на этой неделе активно едут в Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию в Иране на фоне угроз президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По имеющимся данным, Белый дом принимает высокопоставленных представителей оборонных и разведывательных ведомств из этих двух стран.

Израиль планирует передать Соединенным Штатам разведданные о возможных целях внутри Ирана, тогда как Саудовская Аравия выражает серьезную обеспокоенность возможной войной в регионе и стремится урегулировать ситуацию дипломатическими средствами.

Отметим, что союзники США на Ближнем Востоке призывают Трампа и власти Ирана к мирному урегулированию вопросов. В роли посредников при этом выступают Египет, Саудовская Аравия, Турция, Оман и Катар.

В МИД Ирана сообщили, что 30 января глава ведомства Аббас Аракчи совершит официальный визит в Турцию. Местные СМИ считают, что во время поездки будут обсуждаться пути урегулирования.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Оман и Катар пытались добиться заключения соглашения о ненападении между Ираном и США, однако их усилия не увенчались успехом.

