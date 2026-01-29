USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад

Компании, осуществляющие деятельность в нефтяном и особенно в ненефтяном секторах Азербайджана, при таможенном оформлении товаров, ввозимых в страну в коммерческих целях, сталкиваются со случаями искусственного завышения таможенными представителями стоимости импортируемых товаров. Об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

В отчете отмечается, что несмотря на предоставление импортерами фактических документов купли-продажи товаров, требования сотрудников таможенных органов остаются в силе. В результате владелец груза, чтобы избежать дополнительных расходов, таких как задержка транспортного средства, вынужден соглашаться с условиями, выдвигаемыми представителем таможни.

«Следует учитывать, что подобная практика проведения таможенных операций оказывает негативное влияние и на другие сферы экономики. Высокая таможенная стоимость и применяемые к ней пошлины вынуждают предпринимателей, импортирующих товары из-за рубежа, повышать цены и приводят к искусственному росту стоимости товаров.

Такое завышение таможенной стоимости становится причиной споров между налогоплательщиками и таможенными органами, что снижает оперативность бизнеса и приводит к возникновению дополнительных расходов на хранение для импортеров.

В ряде случаев сотрудники таможенных органов обосновывают применяемую при импорте таможенную стоимость тем, что ранее одноименный товар уже проходил таможенное оформление по данной цене и якобы ни при каких обстоятельствах не может быть оформлен по более низкой стоимости. Очевидно, что подобные требования противоречат нормам законодательства и не могут служить основанием для создания дополнительных расходов для бизнеса.

Также считаем необходимым подчеркнуть, что возникновение расхождений между суммами пошлин и налогов, рассчитанными до ввоза груза в страну, и суммами, подлежащими уплате после прибытия груза, серьезно препятствует формированию предсказуемой бизнес-среды», — подчеркивается в отчете.

