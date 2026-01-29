USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Инвесторы разглядели золотой самородок

16:59 251

На фоне политической неопределенности в США и «гренландского кризиса» инвесторы начали активно скупать швейцарский франк, поскольку рассматривают его как надежный актив-убежище. По данным Financial Times, его курс вырос до десятилетнего максимума, что создало проблемы для Швейцарского национального банка.

С начала года швейцарский франк укрепился более чем на 3% по отношению к доллару США, достигнув уровня выше 0,77 франка за доллар. При этом по итогам прошлого года рост валюты составил 14%. Валюта вышла на самый сильный уровень как к доллару, так и к евро со времен резкого скачка 2015 года.

Катализатором роста стал политический кризис вокруг будущего Гренландии, который обострил тревоги инвесторов в отношении доллара как ключевой мировой резервной валюты. Дополнительное давление создают непредсказуемость политики администрации президента США Дональда Трампа и вопросы к независимости Федеральной резервной системы. При этом японская иена, традиционно считавшаяся защитным активом, демонстрирует высокую волатильность на фоне масштабных распродаж государственных облигаций Японии.

В результате основной приток защитного капитала пришелся именно на швейцарский франк — валюту страны с низким государственным долгом, устойчивой экономикой и политической стабильностью. Этот спрос стал частью более широкого глобального бегства в защитные активы, которое также подтолкнуло цены на золото выше отметки в пять тысяч долларов за тройскую унцию. По оценкам финансовых экспертов, франк подобен золотому самородку: он не приносит дохода, но опирается на прочную экономическую базу.

Однако укрепление франка усиливает дефляционные риски для Швейцарии, где годовая инфляция составляет лишь 0,1%. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост валюты может усилить давление на экспорт и прибыль компаний, особенно если курс евро опустится ниже психологической отметки в 0,9 франка. При текущем уровне около 0,918 такой сценарий вынудит власти вступить в сложную дискуссию о дальнейших мерах реагирования.

У Швейцарского национального банка остается ограниченный набор инструментов. Одним из вариантов является снижение процентных ставок, которые сейчас находятся на нулевом уровне. Рынки уже закладывают около 10% вероятности такого шага к июньскому заседанию регулятора. При этом сам банк ранее давал понять, что не намерен возвращаться к политике отрицательных ставок, действовавшей почти восемь лет.

Прямые валютные интервенции также выглядят проблематично. В прошлом они привели к включению Швейцарии в американский список так называемых валютных манипуляторов во время первого президентского срока Трампа.

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5362
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3916
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3446
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1344
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2333
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3138
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1936
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1889
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5958
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1185

ЭТО ВАЖНО

США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 5362
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 3916
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 3446
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 1344
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 2333
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 3138
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
Сыну Хаменеи никакие санкции не страшны
14:41 1936
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 1889
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания?
Азербайджанская стратегия Трампа в Иране. Каковы ожидания? наш обзор; все еще актуально
04:18 5958
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
Пашинян о совместном экспорте электричества Азербайджаном и Арменией
14:25 1452
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии
Китайцы зачитываются перепиской премьера Британии наш комментарий
14:11 1185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться