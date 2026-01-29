Сын Трампа помог раскрыть нападение в Лондоне

Суд в Лондоне признал россиянина Матвея Румянцева виновным в нападении на женщину с применением насилия, а ходу расследования способствовал младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон, ставший свидетелем избиения во время видеозвонка. Об этом пишет Би-би-си.

Проживавший в лондонском районе Канэри-Уорф Румянцев также был признан виновным в попытке воспрепятствовать правосудию: находясь в тюрьме, он отправил жертве письмо с просьбой отозвать заявление. При этом суд оправдал его по двум обвинениям в изнасиловании и в умышленном удушении. Все обвинения Румянцев отрицал.

Во время слушаний стало известно, что в ночь на 18 января 2025 года 19-летний Бэррон Трамп связался с лондонской полицией из США и сообщил, что во время видеозвонка через FaceTime стал свидетелем нападения на свою подругу в Лондоне.

«Я звоню из США, мне только что позвонила девушка, ее избивают», – сказал он оператору. На вопрос о том, откуда он знает женщину, Трамп ответил: «Я не думаю, что эти детали имеют значение, ее избивают. Но ладно, я познакомился с ней в социальных сетях».

Позднее пострадавшая сама вызвала полицию, и утром 18 января Румянцев был арестован. Имя женщины не разглашается.

На суде женщина рассказала присяжным, что вмешательство молодого Трампа «помогло спасти ее жизнь», сообщала на прошлой неделе газета Metro, которая первой написала о случившемся. Несколько месяцев спустя, в мае 2025 года, Бэррон Трамп направил полиции электронное письмо, в котором отметил, что увиденная им сцена «длилась совсем недолго, но была абсолютно очевидной».

По словам Трампа, когда он позвонил подруге по видеосвязи, трубку неожиданно поднял «голый по пояс мужчина с темными волосами». «Затем камера переключилась на потерпевшую, которую били, пока она плакала и что-то говорила по-русски. Парень повесил трубку. Все это взаимодействие длилось от пяти до семи секунд», – заявил Трамп.

Присяжным сообщили, что Румянцев и пострадавшая начали распивать алкоголь вместе вечером 17 января и продолжили до утра. По версии обвинения, на следующий день россиянин напал на женщину и нанес ей несколько ударов, в том числе и по лицу.

Прокурор Серена Гейтс заявила, что 22-летний Румянцев испытывал ревность из-за дружбы женщины с Трампом, возможно, учитывая его известность. Во время перекрестного допроса Румянцева спросили, ревновал ли он к мужчинам, с которыми могла общаться пострадавшая. «Что меня действительно беспокоило, так это то, что она откровенно заигрывала с ним (Трампом)», – ответил он.

Судья также предупредил присяжных, что они не должны полагаться исключительно на показания Трампа при вынесении приговора, поскольку сын президента США не давал показаний под присягой и не подвергался перекрестному допросу. Приговор по делу назначен на 27 марта.