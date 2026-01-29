USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Израиль раскрыл данные о погибших в Газе палестинцах

17:22 791

Израильская армия (ЦАХАЛ) впервые официально признала, что в секторе Газа во время войны с ХАМАС погибло около 70 тысяч человек, сообщают израильские СМИ. Однако армия Израиля оспаривает оценки ООН о доле гражданского населения среди жертв.

По данным The Jerusalem Post, израильские власти заявляют, что среди погибших нет ни одного здорового человека, умершего непосредственно от голода. При этом, несмотря на утверждения ряда международных организаций о том, что подавляющее большинство жертв являются гражданскими лицами, ЦАХАЛ продолжает оспаривать эти данные. По его оценке, около 25 000 погибших относится к боевикам ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ представил материалы, согласно которым до начала 2024 года, когда ХАМАС ежедневно осуществлял массовые ракетные обстрелы, примерно 13% выпущенных им ракет давали осечку. По данным израильской стороны, это приводило к гибели значительного числа палестинцев.

Израильская сторона подчеркивает, что продолжает проверку данных о потерях и настаивает на необходимости отделять гражданские жертвы от боевиков в оценках международных организаций.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3844
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3602
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 820
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1059
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1452
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6830
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4371
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4457
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2380
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3137
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4093

ЭТО ВАЖНО

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3844
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3602
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 820
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1059
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1452
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6830
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4371
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4457
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2380
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3137
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться