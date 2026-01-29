Израиль раскрыл данные о погибших в Газе палестинцах

Израильская армия (ЦАХАЛ) впервые официально признала, что в секторе Газа во время войны с ХАМАС погибло около 70 тысяч человек, сообщают израильские СМИ. Однако армия Израиля оспаривает оценки ООН о доле гражданского населения среди жертв.

По данным The Jerusalem Post, израильские власти заявляют, что среди погибших нет ни одного здорового человека, умершего непосредственно от голода. При этом, несмотря на утверждения ряда международных организаций о том, что подавляющее большинство жертв являются гражданскими лицами, ЦАХАЛ продолжает оспаривать эти данные. По его оценке, около 25 000 погибших относится к боевикам ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ представил материалы, согласно которым до начала 2024 года, когда ХАМАС ежедневно осуществлял массовые ракетные обстрелы, примерно 13% выпущенных им ракет давали осечку. По данным израильской стороны, это приводило к гибели значительного числа палестинцев.

Израильская сторона подчеркивает, что продолжает проверку данных о потерях и настаивает на необходимости отделять гражданские жертвы от боевиков в оценках международных организаций.