Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики

Пока израильская дипломатия все еще оглядывается в сторону Саудовской Аравии, в экспертной среде все чаще звучат куда более радикальные вопросы: а не ошибся ли Иерусалим адресом? После резни 7 октября 2023 года и фактического замораживания нормализации с Эр-Риядом на поверхность выходит идея, еще недавно считавшаяся политическим кощунством, что стратегический выход для Израиля может лежать не через союз с суннитскими монархиями, а через будущий посттеократический Иран. В этом смысле статья доктора Эдди Коэна в газете «Маарив» - не просто провокация, а симптом глубокого разлома с четко обозначенными вопросами: где заканчивается холодный расчет и начинается самообман? И готово ли Государство Израиль к переосмыслению собственной внешнеполитической карты? Текст Коэна производит сильное впечатление именно потому, что он принципиально отказывается от дипломатических эвфемизмов. Это жесткий, местами намеренно обостренный манифест, в котором автор предлагает выбросить из израильской внешнеполитической лексики сразу два ключевых понятия последних лет: концепт «умеренных суннитских государств» и саму идею нормализации отношений с Саудовской Аравией. Взамен Коэн выдвигает радикальную и даже парадоксальную, на первый взгляд, гипотезу: путь к стратегическому будущему Израиля может пролегать не через Эр-Рияд, а через постисламскую, посттеократическую Персию - «новый Иран».

Главный вопрос, однако, не в эффектности этой гипотезы, а в том, насколько она соотносится с реальной линией Государства Израиль - как институциональной, так и стратегической. В первой части своей аргументации Коэн утверждает, что само понятие «умеренные суннитские государства» утратило всякий смысл. Его обвинения в адрес Катара, Омана и особенно Саудовской Аравии носят предельно жесткий характер: поддержка террористических структур, тактическое сближение с Ираном, системная антиизраильская дипломатия, религиозная риторика, направленная против евреев. Эти тезисы невозможно полностью списать на публицистическое преувеличение. После 7 октября Саудовская Аравия действительно заняла позицию, резко контрастирующую с ожиданиями израильского политического класса: Эр-Рияд активизировал дипломатическое давление на Запад с требованием признать палестинское государство, неоднократно осуждал Израиль на международных площадках и фактически заморозил разговор о нормализации. Но именно здесь в логике Коэна возникает первая принципиальная проблема. Израильская государственная политика традиционно строится не на моральных оценках, а на управляемом прагматизме. Саудовская Аравия никогда не рассматривалась Иерусалимом как «друг» - лишь как потенциальный стратегический контрагент, способный в определенных условиях сдерживать в арабском мире влияние Ирана. Отказ Эр-Рияда от нормализации после 7 октября - вовсе не «предательство», а возвращение к логике внутреннего выживания саудовского режима, который не может позволить себе открытый союз с Израилем в момент радикализации арабской улицы и всего исламского пространства.