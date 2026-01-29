USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Трамп снова наехал на главу ФРС

17:30 480

Президент США Дональд Трамп вновь выразил критику в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, призывая к значительному снижению процентных ставок.

Трамп утверждает, что высокие ставки необоснованы и наносят ущерб экономике США и национальной безопасности из-за чрезмерных выплат по процентам. Об этом он написал в социальной сети Truth Sosial.

Президент США заявляет, что инфляция больше не представляет угрозы, и Соединенные Штаты должны пользоваться самыми низкими в мире процентными ставками благодаря своей экономической силе, обусловленной тарифной политикой. Трамп настаивает на том, что Федеральная резервная система должна немедленно принять меры для повышения экономической конкурентоспособности.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3862
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3608
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 829
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1061
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1462
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6838
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4372
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4463
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2389
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3142
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4094

ЭТО ВАЖНО

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3862
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3608
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 829
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1061
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1462
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6838
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4372
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4463
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2389
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3142
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4094
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться