Трамп снова наехал на главу ФРС

Трамп утверждает, что высокие ставки необоснованы и наносят ущерб экономике США и национальной безопасности из-за чрезмерных выплат по процентам. Об этом он написал в социальной сети Truth Sosial.

Президент США заявляет, что инфляция больше не представляет угрозы, и Соединенные Штаты должны пользоваться самыми низкими в мире процентными ставками благодаря своей экономической силе, обусловленной тарифной политикой. Трамп настаивает на том, что Федеральная резервная система должна немедленно принять меры для повышения экономической конкурентоспособности.