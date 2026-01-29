USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Шахин Багиров стал генерал-полковником

распоряжение президента
17:37 1462

Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, высшее специальное звание «генерал-полковник таможенной службы» присвоено Шахину Солтан оглу Багирову – председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;

высшее специальное звание «генерал-майор таможенной службы» - Фуаду Эльхан оглу Мамедову – заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики; Фуаду Микаил оглу Асланову – начальнику Главного управления цифрового управления;  Эльмиру Бахадур оглу Рамазанову – начальнику Бакинского главного таможенного управления.

Также распоряжением президента Ильхама Алиева орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» награждены сотрудники Государственного таможенного комитета. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3863
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3610
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 830
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1062
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1463
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6838
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4372
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4464
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2391
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3143
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4097

