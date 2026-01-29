Шахин Багиров стал генерал-полковником

Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, высшее специальное звание «генерал-полковник таможенной службы» присвоено Шахину Солтан оглу Багирову – председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;
высшее специальное звание «генерал-майор таможенной службы» - Фуаду Эльхан оглу Мамедову – заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики; Фуаду Микаил оглу Асланову – начальнику Главного управления цифрового управления; Эльмиру Бахадур оглу Рамазанову – начальнику Бакинского главного таможенного управления.
Также распоряжением президента Ильхама Алиева орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» награждены сотрудники Государственного таможенного комитета. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.