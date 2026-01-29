Россия попала в черный список ЕС

Решение Евросоюза о включении России в черный список по отмыванию денег вступило в силу, следует из уведомления, опубликованного в официальном журнале Евросовета.

Европейская комиссия 3 декабря 2025 года официально включила Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Решение вступило в силу на двадцатый день после публикации – 9 января, поскольку оно не было отклонено ни Европарламентом, ни Евросоветом.

Речь идет о списке государств со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». По сути, это черный список юрисдикций, где, по оценке ЕС, международные антиотмывочные стандарты соблюдаются недостаточно.