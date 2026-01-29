Место встречи изменить нельзя

«Реакции» от президента Украины Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву для проведения переговоров по мирному урегулированию «пока не было», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков также сказал, что в вопросе организации возможной встречи Владимира Путина и Зеленского «речь пока идет про Москву». Так он ответил на вопрос о готовности российского президента встретиться с украинским лидером в ОАЭ.

Представитель Кремля отметил, что в вопросе организации встречи Путина с Зеленским «эвентуальные рассуждения неуместны».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия «приглашает Зеленского в Москву, если он готов к встрече с Путиным».

Глава же МИД Украины Андрей Сибига в ходе онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения самых насущных вопросов.

«Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить самые насущные вопросы, в частности, вопросы территорий и Запорожской АЭС. Однако публичные реакции, прозвучавшие со стороны Кремля, в очередной раз показали, что Путин не готов остановить агрессию», — подчеркнул он.

Министр сообщил также, что в настоящее время Украина и США ведут подготовку к следующей трехсторонней встрече, которая состоится в ближайшее время.