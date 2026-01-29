USD 1.7000
Движение поездов в Бакинском метро восстановлено

обновлено 18:24
18:24 681

В метро Баку восстановлено движение поездов на «зеленой» и «красной» линиях в соответствии со стандартным графиком.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что задержек в движении поездов больше не наблюдается.

*** 17:57

В бакинском метро наблюдаются задержки в движении поездов.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», около 17:10 на станции «Нариман Нариманов» поезд с технической неисправностью был выведен с линии с помощью вспомогательного состава.

«По этой причине наблюдаются задержки в движении поездов на «красной» и «зеленой» линиях бакинского метро», - говорится в информации.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3897
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3616
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 844
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1068
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1477
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6855
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4376
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4468
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2400
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3152
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4104

