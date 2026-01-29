Движение поездов в Бакинском метро восстановлено

Отмечается, что задержек в движении поездов больше не наблюдается.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

В метро Баку восстановлено движение поездов на «зеленой» и «красной» линиях в соответствии со стандартным графиком.

*** 17:57

В бакинском метро наблюдаются задержки в движении поездов.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», около 17:10 на станции «Нариман Нариманов» поезд с технической неисправностью был выведен с линии с помощью вспомогательного состава.

«По этой причине наблюдаются задержки в движении поездов на «красной» и «зеленой» линиях бакинского метро», - говорится в информации.