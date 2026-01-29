Брюссель ввел санкции против медийного круга Кремля

Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских пропагандистов, в том числе журналистов Екатерины Андреевой и Павла Зарубина, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Санкционные меры предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также заморозку активов в европейских финансовых учреждениях.

В обосновании санкций против Андреевой, ведущей программы «Время» на Первом канале, говорится, что она «регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду о войне против Украины», поддерживает российские Вооруженные силы и так называемые «ДНР» и «ЛНР». В документе отмечается, что она дважды вела «прямую линию» с российским президентом Владимиром Путиным – в 2001-м и 2007 году, а также комментировала его инаугурации и военные парады.

Павел Зарубин, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин», охарактеризован как пропагандист с «эксклюзивным доступом к повестке дня Путина». В материалах ЕС указано, что он стал первым, кто взял интервью у российского президента после начала полномасштабного вторжения, регулярно распространяет антиукраинскую дезинформацию и в 2025 году выступал соведущим «прямой линии».

Помимо них, под ограничения также попали спортивный комментатор и советник генерального директора ВГТРК Дмитрий Губерниев, ведущая «Вестей» Мария Ситтель, рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган), а также бывший ректор Севастопольской хореографической академии, балетмейстер Сергей Полунин.

Всем фигурантам санкционного списка вменяется ответственность «за осуществление, поддержку и извлечение выгоды из действий и политики» российского правительства, которые, по оценке ЕС, «подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности» в Евросоюзе и Украине посредством «манипулирования информацией» и поддержки войны.