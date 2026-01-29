USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Брюссель ввел санкции против медийного круга Кремля

18:04 363

Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских пропагандистов, в том числе журналистов Екатерины Андреевой и Павла Зарубина, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Санкционные меры предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также заморозку активов в европейских финансовых учреждениях.

В обосновании санкций против Андреевой, ведущей программы «Время» на Первом канале, говорится, что она «регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду о войне против Украины», поддерживает российские Вооруженные силы и так называемые «ДНР» и «ЛНР». В документе отмечается, что она дважды вела «прямую линию» с российским президентом Владимиром Путиным – в 2001-м и 2007 году, а также комментировала его инаугурации и военные парады.

Павел Зарубин, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин», охарактеризован как пропагандист с «эксклюзивным доступом к повестке дня Путина». В материалах ЕС указано, что он стал первым, кто взял интервью у российского президента после начала полномасштабного вторжения, регулярно распространяет антиукраинскую дезинформацию и в 2025 году выступал соведущим «прямой линии».

Помимо них, под ограничения также попали спортивный комментатор и советник генерального директора ВГТРК Дмитрий Губерниев, ведущая «Вестей» Мария Ситтель, рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган), а также бывший ректор Севастопольской хореографической академии, балетмейстер Сергей Полунин.

Всем фигурантам санкционного списка вменяется ответственность «за осуществление, поддержку и извлечение выгоды из действий и политики» российского правительства, которые, по оценке ЕС, «подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности» в Евросоюзе и Украине посредством «манипулирования информацией» и поддержки войны.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3906
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3617
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 850
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1069
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1484
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6857
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4376
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4469
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2405
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3154
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4105

