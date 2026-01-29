USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Состоится Кубок Федерации по гребле на концепт-тренажерах

18:02 137

31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана организует Кубок Федерации на концепт-тренажерах. В соревнованиях, которые пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», примут участие более 30 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Напомним, соревнования на концепт-тренажерах проводятся в закрытых помещениях на специальных спортивных снарядах, предназначенных для имитации гребли. Этот вид соревнований широко распространен в мире. В прошлом году в Азербайджане впервые прошли соревнования по гребле на концепт-тренажерах.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3911
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3618
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 850
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1069
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1485
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6858
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4376
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4471
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2406
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3155
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4106

