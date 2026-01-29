Состоится Кубок Федерации по гребле на концепт-тренажерах

31 января Федерация каноэ и гребли Азербайджана организует Кубок Федерации на концепт-тренажерах. В соревнованиях, которые пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», примут участие более 30 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Напомним, соревнования на концепт-тренажерах проводятся в закрытых помещениях на специальных спортивных снарядах, предназначенных для имитации гребли. Этот вид соревнований широко распространен в мире. В прошлом году в Азербайджане впервые прошли соревнования по гребле на концепт-тренажерах.