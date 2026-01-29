Русские эвакуируют сотрудников «Росатома» в Иране?

Государственная корпорация «Росатом» совместно с МИД и Минобороны России будет готова при необходимости эвакуировать российский персонал атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Держим руку на пульсе и в взаимодействии с министерством иностранных дел, с министерством обороны будем готовы провести эвакуационные мероприятия [при необходимости] <...> Там где-то в общем круге до 400 человек», — сказал Лихачев, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Ирана.

Вместе с тем Лихачев подчеркнул, что сейчас никаких решений нет.

Кроме того, по словам главы госкорпорации, территория АЭС «Бушер» была самой безопасной во время летнего конфликта, когда США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Исфахане и Натанзе. «Я могу вам ответственно сказать, что в ходе так называемого летнего конфликта или летней войны территория станции «Бушер» была самым безопасным местом в Иране», — сказал Лихачев.

Он также выразил надежду, что участники конфликта сохранят свои обязательства перед российской стороной.

Ранее 29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает целенаправленные удары по руководству и силам безопасности Ирана ради воодушевления митингующих, которые продолжают протесты с конца декабря 2025 года. Кроме того, в сторону Ирана движется военная флотилия США, которая готова нанести удары по объектам на территории страны в случае, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки, сообщал Трамп.

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране, расположена на побережье Персидского залива, вблизи города Бушер. Строительство станции было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации, когда Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительных работ. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.