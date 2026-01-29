USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натика Гасымова

18:26 185

29 января министр науки и образования Эмин Амруллаев посетил город Мингячевир.

Сначала министр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы.

Эмин Амруллаев принял участие в церемонии открытия бюста Национального героя Натика Гасымова в полной средней школе №4. На мероприятии присутствовали глава Исполнительной власти города Мингячевира Ильхам Исмаилов, руководитель Центрально-Аранского регионального управления образования Хамид Гасымов, члены семьи Национального героя и сотрудники школы.

Выступая на церемонии, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что сохранение памяти о героях в школьной среде имеет большое значение для формирования патриотического духа у молодого поколения. Министр подчеркнул, что образование не ограничивается передачей знаний и навыков, но также является основной платформой для укрепления гражданской ответственности, национальной идентичности, исторической памяти и нравственных ценностей.

Глава ИВ Мингячевира Ильхам Исмаилов отметил, что увековечивание имени Национального героя Натика Гасымова в школе имеет важную нравственную ценность для молодежи города.

Брат шехида Нофал Гасымов от имени семьи выразил благодарность за внимание и уважение, подчеркнув, что храбрость и самоотверженность, проявленные Национальным героем Натиком Гасымовым, являются истинным примером для будущих поколений.

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3918
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3622
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 853
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1072
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1491
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6862
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4378
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4475
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2411
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3155
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4109

ЭТО ВАЖНО

Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 3918
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 3622
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 853
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1072
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 1491
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа
США готовят удар по убийцам десятков тысяч протестующих. Новые подробности плана Трампа обновлено 16:00
16:00 6862
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4378
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 4475
Кадыров хочет воевать до конца
Кадыров хочет воевать до конца
16:02 2411
Пашинян: Карабах уже в прошлом
Пашинян: Карабах уже в прошлом
15:10 3155
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
Лавров ответил на вопросы Севиль Нуриевой
14:48 4109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться