В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натика Гасымова

Эмин Амруллаев принял участие в церемонии открытия бюста Национального героя Натика Гасымова в полной средней школе №4. На мероприятии присутствовали глава Исполнительной власти города Мингячевира Ильхам Исмаилов, руководитель Центрально-Аранского регионального управления образования Хамид Гасымов, члены семьи Национального героя и сотрудники школы.

Выступая на церемонии, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что сохранение памяти о героях в школьной среде имеет большое значение для формирования патриотического духа у молодого поколения. Министр подчеркнул, что образование не ограничивается передачей знаний и навыков, но также является основной платформой для укрепления гражданской ответственности, национальной идентичности, исторической памяти и нравственных ценностей.

Глава ИВ Мингячевира Ильхам Исмаилов отметил, что увековечивание имени Национального героя Натика Гасымова в школе имеет важную нравственную ценность для молодежи города.

Брат шехида Нофал Гасымов от имени семьи выразил благодарность за внимание и уважение, подчеркнув, что храбрость и самоотверженность, проявленные Национальным героем Натиком Гасымовым, являются истинным примером для будущих поколений.