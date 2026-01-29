USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Глава МИД Ирана посетит Турцию

18:39 414

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправится в пятницу в Турцию с официальным визитом, написал в соцсети Х пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Исламская Республика Иран намерена неуклонно укреплять отношения со своими соседями, основываясь на политике добрососедства и общих интересах», - отметил Багаи.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого собеседники оценили усилия по снижению напряженности в свете последних событий в регионе.

Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 587
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 1220
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 1619
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 5769
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4069
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 1719
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1454
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 2622
Иран на пороге войны
Иран на пороге войны обновлено 20:12
20:12 7746
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4708
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 5179

ЭТО ВАЖНО

Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 587
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 1220
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 1619
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 5769
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4069
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 1719
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1454
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 2622
Иран на пороге войны
Иран на пороге войны обновлено 20:12
20:12 7746
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку
Иранские реформаторы призывали Хаменеи уйти в отставку новость дополнена
11:48 4708
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили
Племянника Бейляра Эюбова не отпустили главное на этот час
14:37 5179
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться