Глава МИД Ирана посетит Турцию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправится в пятницу в Турцию с официальным визитом, написал в соцсети Х пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Исламская Республика Иран намерена неуклонно укреплять отношения со своими соседями, основываясь на политике добрососедства и общих интересах», - отметил Багаи.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого собеседники оценили усилия по снижению напряженности в свете последних событий в регионе.